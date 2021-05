INSS começa a depositar o 13º de aposentados e pensionistas nesta 3ª feira

Segundo o Ministério da Economia, a medida deve injetar cerca R$ 52,7 bilhões na economia do país (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Imposto de Renda

Antecipada para maio por causa da pandemia de, a primeira parcela do 13º salário dos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social () começou a ser paga nesta terça-feira (25/5). Os depósitos ocorrerão até 8 de junho.A segunda parcela será paga entre 24 de junho e 5 de julho. As datas são distribuídas conforme o dígito final do benefício, começando pelos segurados de final 1 e terminando nos de final 0.Essas datas valem para quem recebe, auxílios e pensões de até um salário mínimo. Para quem ganha acima do mínimo, o calendário é um pouco diferente.A primeira parcela será paga de 1º a 8 de junho; e a segunda, de 1º a 7 de julho. Começam a receber os segurados de final 1 e 6, passando para 2 e 7 no dia seguinte e terminando nos finais 9 e 0.As datas estão sendo informadas no site e noMeu INSS.A primeira parcela do 13º é isenta de Imposto de Renda e equivale à metade do benefício mensal bruto pago pelo INSS.O imposto só é cobrado na segunda parcela. A tributação varia conforme a idade.O segurado de até 64 anos paga Imposto de Renda caso receba acima de R$ 1.903,98. De 65 anos em diante, a tributação só é cobrada se o benefício for superior a R$ 3.807,96.O decreto com a antecipação do 13º salário para aposentados efoi publicado em 4 de maio. Segundo o Ministério da Economia, a medida deve injetar cerca R$ 52,7 bilhões na economia do país e não terá impacto orçamentário, por se tratar apenas de mudança de data de pagamento.