Investimento em startup em 2020 foi de R$ 19,7 bi

O movimento de aquisições de startups por grandes empresas só tem sido possível pelo amadurecimento do chamado "ecossistema" de inovação. De 2011 para cá, o número de startups cresceu numa média de 100% ao ano e alcançou a marca de 13,5 mil empresas, segundo a Associação Brasileira de Startups (Abstartups). Esse avanço ocorreu, sobretudo, por causa da enorme liquidez e redução das taxas de juros no mundo.



No ano passado, o setor recebeu R$ 19,7 bilhões em investimentos, segundo dados da Abstartups. Com a queda da Selic, os investidores tiveram de buscar novas formas para remunerar o capital, e os fundos de venture capital - que apostam em startups - se tornaram opção. "De janeiro a abril, já temos investimentos da ordem de 70% do que foi destinado ao setor no ano passado (cerca de US$ 2,3 bilhões)", diz o presidente da associação, Felipe Matos.



Segundo ele, a pandemia trouxe uma nova realidade para a sociedade e criou oportunidades. A tecnologia ganhou grande presença com as necessidades das empresas para atender a população, o que impulsionou fusões e aquisições e aberturas de capital. "Temos hoje um ecossistema que floresceu com mais investimentos. Não é um sucesso do dia para a noite", diz Daniel Chalfon, sócio da gestora de venture capital Astella Investimentos.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.