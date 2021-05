Na Alpargatas, foco é a expansão internacional

A influência digital nas vendas de marcas famosas despertou o interesse do presidente da Alpargatas, Roberto Funari, pelas startups. A empresa comprou no início de maio a mineira Ioasys, especializada na criação de soluções digitais e desenvolvimento de aplicativos, por R$ 200 milhões.



Foi a primeira aquisição da companhia, que quer criar um ecossistema para acelerar a expansão internacional e de novos produtos. O foco da companhia hoje são os mercados americano, europeu e chinês. "Nossa estratégia é encontrar soluções para potencializar o crescimento da Havaianas, oferecendo uma nova experiência para os usuários", diz Funari.



Segundo ele, hoje a empresa busca inovação para melhorar os serviços, para a editorialização das marcas e para eliminar problemas nos canais de vendas. Essa busca é um exercício diário em qualquer departamento da empresa, que tem a responsabilidade de trazer soluções para questões importantes da companhia.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.