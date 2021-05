Caixa deposita segunda parcela do auxílio emergencial a nascidos em julho

(foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal realizou neste domingo (23/5) odadopara mais um grupo de trabalhadores. Ofoi creditado para os nascidos em julho e que não fazem parte do Bolsa Família. O pagamento foie os valores estão disponíveis na conta digital. Antes, eles só receberiam no dia 2 junho.De acordo com a Caixa, a partir deste domingo, os valores já podem ser movimentados pelo aplicativopara o pagamento de boletos, compras na internet e pelas "maquininhas".Os beneficiários também conseguem movimentar os recursos usando o Caixa Tem na redede todo o Brasil. Saques e transferências para quem receber o crédito neste domingo serão liberados no dia 10 de junho."O calendário da segunda parcela foi antecipado para todos os beneficiários. Marcado inicialmente para encerrar em 8 de julho, com a possibilidade de saques para os nascidos em dezembro, o segundo ciclo agora finaliza no dia 17 de junho", informou a Caixa.Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial e também pela internet.