Movimento nacional do comércio avança 4,7% em abril ante março, diz Boa Vista

As vendas no varejo nacional tiveram alta de 4,7% em abril, na comparação com março, segundo dados do Indicador de Movimento do Comércio, da Boa Vista, com ajuste sazonal. No acumulado de 12 meses, a queda desacelerou de 7,7% para 5,0%, como reflexo da alta de 24,6% no contraste entre abril de 2021 e abril de 2020. Neste ano, porém, o indicador acumula queda de 8,5%.



Os resultados de abril estão dentro das expectativas de retomada de vendas no setor, causadas por medidas de isolamento um pouco mais flexíveis no período, afirma a Boa Vista em nota.



Fatores como desemprego e inflação, porém, inibem uma retomada mais forte da atividade.



"A tendência de desaceleração da queda na análise de longo prazo deve também ser observada no próximo mês, mas ainda influenciada pelo fraco efeito base. A manutenção dessa trajetória depende de um pouco mais de robustez nos principais indicadores da economia, dado que os efeitos do fim das restrições mais severas tendem a se dissipar rapidamente, assim como os efeitos do auxílio emergencial mais tímido empregado a partir de abril", diz a nota.