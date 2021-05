PPI da Alemanha sobe 0,8% em abril ante março e 5,2% no ano

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da Alemanha subiu 0,8% em abril ante março e 5,2% em relação ao mesmo mês ao ano passado, informou nesta quinta-feira a Destatis, agência oficial de estatísticas do país.



As duas leituras vieram em linha com a projeção de analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.