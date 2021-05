Reservatórios estão com um terço da capacidade; conta de luz fica mais cara

Usinas hidrelétricas são a principal fonte de geração de energia do país (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) energia elétrica no país, já que os reservatórios das usinas hidrelétricas operam com capacidade baixa. Balanço divulgado pelo Organizador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), nessa terça-feira (18/5), indica que os reservatórios do subsistema Sudeste/Centro-Oeste estão com 33,01% de água. A escassez de chuvas neste período do ano novamente se reflete na geração e no custo deno país, já que os reservatórios das usinas hidrelétricas operam com capacidade baixa. Balanço divulgado pelo Organizador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), nessa terça-feira (18/5), indica que os reservatórios do subsistema Sudeste/Centro-Oeste estão com 33,01% de água.

Sendo a principal fonte de geração de energia do país, as usinas hidrelétricas são responsáveis por mais de 50% da matriz nacional e, por trás do funcionamento delas, estão os reservatório de água.

Para manter os reservatórios cheios, grandes volumes de chuva são necessários, mas entre abril e setembro, a escassez passou a ser algo comum no Brasil.



Segundo a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), as baixas precipitações registradas nos últimos 10 anos têm resultado em baixas vazões, dificultando a recuperação dos níveis dos reservatórios em toda a região Sudeste, que responde por aproximadamente 70% do armazenamento de água do sistema elétrico interligado nacional.





Para solucionar a falta de chuvas, o ONS determina o acionamento das usinas termelétricas, porém, o uso desse método é mais caro, o que se reflete nas contas de luz dos consumidores.

"As usinas termelétricas têm custo de geração mais altos, mas, como a crise hídrica está se agravando, o governo manda as térmicas gerarem a energia. Acredito que não há riscos de racionamento neste ano, mas a conta deve ficar mais cara e a expectativa é de que a bandeira vermelha permaça", diz Walter Fróes.

A Cemig também esclareceu que, no caso das reservas de hidrelétricas ficarem relativamente vazias, o suprimento será das termelétricas e não existe riscos de racionamento, pelo fato de o sistema nacional ser interligado e contar com essa opção de geração.

Sobre o uso das bandeiras tarifárias, a companhia destacou que isso sinaliza o custo para produção de energia e, por causa do baixo nível dos reservatórios, as usinas térmicas são usadas e consequentemente, geram maior custo.

O nível da bandeira é definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e vale para todas as distribuidoras do Brasil. Para o mês de maio de 2021, o órgão determinou a bandeira vermelha patamar 1 para todo o país. O que significa que todos os brasileiros pagam um valor adicional de R$ 4,16 para cada 100 kWh consumidos na fatura de energia.





Os reajustes nas tarifas serão divulgados em 28 de maio. Em nota, a Cemig esclareceu que aguarda o anúncio da Aneel para divulgar as mudanças, que podem ser para mais ou menos.



Veja a nota:





"A Cemig esclarece que as tarifas de todas as distribuidoras brasileiras também são definidas pela Aneel. Conforme o contrato de distribuição da Cemig, o reajuste tarifário é divulgado pelo órgão regulador do sistema elétrico na reunião que antecede o dia 28 de maio, que é a data que passa a vigorar a nova tarifa - podendo ser para mais ou para menos. Portanto, a Cemig aguarda o anúncio da Aneel para se manifestar a respeito."

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz