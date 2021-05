Petrobras comunica ao Cade venda da RLAM para o fundo Mubadala

A Petrobras comunicou ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a venda da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), na Bahia, para o fundo de investimento Mubadala, dos Emirados Árabes. O ato de concentração foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 14.



O Conselho de Administração da petroleira aprovou a venda da instalação por US$ 1,65 bilhão em março, mas o negócio depende ainda de aprovação da autarquia concorrencial.



O contrato foi firmado entre a petroleira e a MC Brazil Downstream Participações, empresa do grupo Mubadala Capital.



A empresa informou que manterá normalmente a operação da refinaria e de todos os ativos associados até o cumprimento das condições precedentes e o fechamento da transação.



A Petrobras disse ainda que vai apoiar o Mubadala nas operações da RLAM durante um período de transição, por meio de um acordo de prestação de serviços.