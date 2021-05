Valor Bruto da Produção Agropecuária em 2021 deve ser de R$ 1,076 bi; 12% acima

O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) deste ano deve ser de R$ 1,076 bilhão, 12,1% acima de 2020, segundo o Ministério da Agricultura. Com base no desempenho do setor em abril, as lavouras continuam liderando o indicador, com faturamento de R$ 741,2 bilhões (+16%), e a pecuária, R$ 335,1 bilhões (+4,4%). Em nota, o coordenador da pesquisa e de Avaliação de Políticas e Informação do Ministério da Agricultura, José Garcia Gasques, disse que a falta de chuvas no período de plantio do milho, soja e feijão prejudicou pontualmente essas lavouras, mas ainda assim houve aumento de produção. "Permanecem, em essência, os valores que representam resultado recorde da produção em 2021", disse.



Conforme a pasta, houve crescimento do VBP do algodão (+3,7%), do arroz (+4,8%), da banana (+2,4%); do cacau (+8,3%); da cana-de-açúcar (+1,3%); do milho (+22,7%), da soja (+31,3%) e do trigo (+25,4%). Na pecuária, os melhores resultados são no segmento de carne bovina, com crescimento previsto em 10,3%, e carne de frango, com alta de 2,2%.