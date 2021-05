BNDES vai esperar o 'melhor momento' para fazer oferta de ações da Copel

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) esperará o "melhor momento" para fazer a oferta de ações da Copel, afirmou nesta quinta-feira, 13, o diretor de Participações, Mercado de Capitais e Crédito Indireto da instituição de fomento, Bruno Laskowsky.



Na quarta-feira, 12, a BNDESPar, empresa de participações do BNDES, comunicou ao mercado que seu Conselho de Administração aprovou a venda de sua participação na Copel por meio de oferta pública secundária de "units", mediante registro nos Estados Unidos. A oferta será coordenada pelo banco BTG Pactual.



A BNDESPar possui participação de 24% na Copel. No fim do ano passado, o banco já havia anunciado sua intenção de se desfazer dos ativos. Recentemente, seus diretores vinham reafirmando que a realização da oferta estava próxima.



"Vamos esperar o melhor momento para fazer a transação e informaremos o mercado juntamente com companhia", afirmou Laskowsky, na apresentação online dos resultados financeiros do primeiro trimestre.