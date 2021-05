Lugar Certo celebra resultados alcançados com investimento em conteúdo

Portal já soma 15% a mais de acessos em relação ao mesmo período de 2020 (foto: Reprodução/Lugar Certo)



O Lugar Certo, portal do grupo Diários Associados, é reconhecido como um dos melhores canais de classificados de imóveis de Minas Gerais . Há mais de 10 anos, a ferramenta é a escolhida pelo público que deseja vender, alugar ou comprar um imóvel e conta com a parceria das melhores imobiliárias do estado.





Sempre buscando novos investimentos em melhorias, no fim do último ano, o Lugar Certo reforçou sua equipe focada na produção de conteúdos. Com isso, além de encontrar o imóvel dos sonhos, o leitor do portal também pode encontrar textos que trazem soluções práticas para os desafios encarados diariamente dentro de casa.





“O Lugar Certo nasceu como um caderno do Estado de Minas e, como várias marcas dos Diários Associados, cresceu e ganhou vida própria. As matérias de casa e decoração sempre foram muito acessadas pela nossa audiência e este reforço no núcleo editorial da marca foi um investimento que está trazendo resultados surpreendentes. Em menos de 4 meses de trabalho, já sentimos um aumento significativo no número de leitores únicos e temos o objetivo de investir cada vez mais para reforçar o Lugar Certo uma referência no segmento imobiliário, tanto como classificados, quanto como portal de conteúdo”, diz Geraldo Teixeira da Costa Neto, diretor executivo dos Diários Associados.





Geraldo Teixeira da Costa Neto é diretor executivo dos Diários Associados (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)





Lugar Certo oferece conteúdos com dicas para o dia a dia de donos de imóveis





Com a pandemia do Covid-19 as pessoas estão passando mais tempo em casa, e com isso, enfrentando também desafios rotineiros com os cuidados com o lar.





Visando conquistar a audiência do portal e oferecer aos leitores uma experiência além dos classificados, o Lugar Certo produz diariamente matérias que trazem dicas de limpeza, organização, decoração, jardinagem e até do famoso movimento DIY “faça você mesmo”, que tem servido como terapia para milhares de pessoas que estão confinadas em suas casas.









Matérias sobre jardinagem estão entre as mais acessadas do Lugar Certo





Desde a mudança da sua linha editorial, que iniciou em novembro de 2020, o Lugar Certo já publicou centenas de matérias. E, entre as mais acessadas estão os conteúdos relacionados à jardinagem. Os dados só comprovam o que dizem as pesquisas do Google sobre o aumento do interesse por jardinagem durante a pandemia.





Além de jardinagem, entre os conteúdos mais acessados no Lugar Certo estão os textos sobre decoração, dicas de limpeza e organização. Se você ama cuidar do seu lar, está em busca de uma casa nova ou deseja alugar seu imóvel, acesse o Lugar Certo.









Investimento em conteúdos impactou positivamente no número de acessos do portal





Os resultados são sentidos na prática. Comparado com os dados de 2020, o grupo já comemora um crescimento de 15% em 2021.





"Os resultados só comprovam que estamos no caminho certo. O Lugar Certo já é considerado referência para quem busca mais informações sobre o dia a dia do lar e oferecer esse tipo de conteúdo é estar alinhado com o mundo em que vivemos atualmente. Com essa consciência, além de investir em melhorias na tecnologia da parte de classificados de imóveis, seguimos investindo fortemente na solidificação da nossa linha editorial”, conclui Geraldo.





Sobre o Lugar Certo





Um dos grandes diferenciais da plataforma está em sua tecnologia, que foi 100% desenvolvida pela equipe de especialistas dos Diários Associados. O portal é responsivo, e pode ser acessado tanto por dispositivos móveis ou através de computadores. Uma experiência única, para o público que busca um sistema completo, inteligente e simples. Conheça o maior portal de imóveis de Minas Gerais