Caixa antecipa pagamento da 2ª parcela do Auxílio Emergencial; veja datas

A Caixa vai antecipar o pagamento da segunda parcela do Auxílio Emergencial 2021. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (13/05).O novo calendário tem início no dia 16 de maio, com crédito para os nascidos em janeiro. Marcado inicialmente para encerrar em 8 de julho, com a possibilidade de saques para os nascidos em dezembro, o segundo ciclo agora será finalizado no dia 17 de junho.

“Com o que aprendemos ano passado, somado ao que estamos vivenciando neste momento, temos a certeza que podemos fazer essa antecipação com segurança, respeitando todos os protocolos de enfrentamento da covid-19”, afirma o presidente da CAIXA, Pedro Guimarães.

Bolsa-Família



Para os beneficiários do Bolsa-Família, nada muda. Eles continuam a receber o Auxílio Emergencial 2021 da mesma forma e nas mesmas datas do benefício regular.



Para quem recebe por meio da Conta Digital, os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo CAIXA Tem e na Rede Lotérica de todo o Brasil, ou sacados por meio do Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão.





Atendimento ao cidadão

A central telefônica 111 da CAIXA funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h, e está pronta para atender os beneficiários do Auxílio Emergencial. Além disso, o banco disponibiliza também o site auxilio.caixa.gov.br.