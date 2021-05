Guararapes tem prejuízo líquido de R$ 104,9 mi no 1º trimestre; alta de 120,8%

A Guararapes Confecções, dona da rede de lojas Riachuelo, registrou prejuízo líquido de R$ 104,9 milhões no primeiro trimestre de 2020, 120,8% superior ao prejuízo de R$ 47,5 milhões do mesmo período de 2020.



O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da Guararapes ficou em R$ 33,501 milhões entre janeiro e março de 2021, queda de 66,9% ante igual período em 2020. Segundo comentários da empresa que acompanha os resultados, a performance é reflexo da queda nas vendas em mesmas lojas, da expansão de margem bruta de mercadorias, do desempenho das despesas operacionais e do forte crescimento do Resultado da Operação financeira.



A receita líquida consolidada da Guararapes nos primeiros três meses de 2021 encolheu 23,5% na comparação anual, para R$ 1,243 bilhão. As despesas operacionais, por sua vez, cresceram 7,3% na mesma base de comparação, para R$ 737,8 milhões. No período, a companhia apresentou um consumo de caixa de R$ 403,5 milhões.



A dívida líquida da companhia fechou o trimestre em R$ 1,110 bilhão, 57% superior aos R$ 706,989 milhões do final de dezembro, mas 30% menor que o registrado em março do ano passado, de R$ 1,582 bilhão. Assim, o nível de alavancagem, medido pela relação dívida líquida/Ebitda, subiu de 3,0 vezes para 6,8 vezes em relação ao quarto trimestre de 2020. Em março de 2020, a alavancagem era de 1,6 vez.