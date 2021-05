Mais de 40% dos bares e restaurantes de MG têm restrições no SPC ou Serasa

Mais de 40% dos bares e restaurantes mineiros têm pendências no SPC ou Serasa (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)





Pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais (Abrasel-MG) mostra que 43% dos empresários estão com alguma restrição nos órgãos de proteção ao crédito (Serasa, SPC), além de protestos em cartório.



A situação dos entrevistados era esta:

10,6% devem até R$ 5 mil;

19,6% entre R$ 6 mil a R$ 10 mil;

23,5% de R$ 11 mil a R$ 25 mil;

22,3% de R$ 26 mil a R$ 50 mil;

12,3% de R$ 51 mil a R$ 100 mil;

11,7% acima de R$ 100 mil.





Não fazem parte das dívidas, despesas com impostos, taxas, contas de água e luz.





A pesquisa foi feita em 3 e 4 de maio, com 420 empresários do setor de alimentação fora do lar, eventos e turismo do estado.





Outro dado que chama atenção é o fato de que 76% dos entrevistados precisaram abrir mão do patrimônio pessoal para conseguir manter a empresa.





Burocracia e morosidade





Para o presidente da Abrasel-MG, Matheus Daniel, a burocracia e a morosidade do governo e de bancos privados na concessão de linhas de crédito contribuíram para agravar o quadro de inadimplência.





Ele entende que as ondas de flexibilização são ineficazes, já que não atendem à ampla maioria do setor. Segundo ele, elas são outro fator que vem aumentando a crise do segmento, o que se reflete na falência de empresas e no consequente fechamento de postos de trabalho.





Somente em Belo Horizonte, 3.500 bares e restaurantes encerraram as atividades desde o início da pandemia, deixando 30 mil pessoas desempregadas, de acordo com a associação.





“Na última flexibilização anunciada pela prefeitura, continuamos impedidos de abrir aos domingos. A liberação do funcionamento até as 19h é irrisória, principalmente para um segmento que precisa funcionar à noite, já que o horário noturno é responsável por 70% do nosso faturamento.”





Matheus Daniel afirma que “o poder público não dialoga verdadeiramente com o setor e não tem ideia de como funciona um restaurante, por isso apresenta propostas inviáveis para mantermos o faturamento e quitar as dívidas. Diz que se apoia na ciência, fala que as contaminações no ambiente familiar são maiores que em ônibus, mas não permite que o setor ofereça seus serviços seguindo regras. Com isso deixa as pessoas sem opções de locais seguros para se alimentarem a qualquer hora do dia”, completa.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina





