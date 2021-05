Deutsche Bank: Alemanha se prepara para forte recuperação durante verão europeu

Os catalisadores para uma forte expansão da Alemanha durante o verão europeu estão no horizonte, à medida que a demanda global cresce com força e o ritmo de aceleração contra a covid-19 finalmente se acelera, segundo avaliação do Deutsche Bank. Visto que o Produto Interno Bruto (PIB) alemão caiu menos do que o Deutsche esperava no primeiro trimestre, o banco revisou para cima sua projeção de crescimento em 2021, de 3,7% para 4%. Para o Deutsche, há motivos de otimismo, como o salto de 7,7% nas vendas do varejo de março, forte sinalizador de demanda reprimida. Além disso, medidas de lockdown motivadas pelo coronavírus devem ser relaxadas até o fim de maio, ressalta o banco. Fonte: Dow Jones Newswires.