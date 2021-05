Pelosi: payroll reforça necessidade por investimentos sociais e em infraestrutura

O "decepcionante" resultado do relatório de empregos de abril dos Estados Unidos reforça a "necessidade urgente" de aprovar os planos de investimentos em infraestrutura e seguridade social pretendidos pelo governo do presidente Joe Biden, segundo afirmou a presidente da Câmara dos Representantes americana, Nancy Pelosi, em comunicado divulgado nesta sexta-feira.



Na manhã desta sexta-feira, o payroll, como é conhecido o relatório mensal de empregos do país, informou que 266 mil empregos foram gerados nos EUA em abril, bem abaixo da estimativa de 1 milhão, segundo a mediana de analistas consultados pelo Estadão/Broadcast. Houve ainda alta na taxa de desemprego, a 6,1%.



"A evidência é clara de que a economia exige ação urgente, e o Congresso não será dissuadido ou atrasado na entrega de investimentos para o povo americano", disse a parlamentar democrata, após afirmar que os congressistas de seu partido esperam trabalhar com "espírito bipartidário" para ajudar na recuperação dos EUA.