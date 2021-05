Abrasce: shoppings esperam alta de 370% em vendas ante 2020 no Dia das Mães

Os shoppings centers brasileiros esperam uma alta de 370% em vendas no Dia das Mães em relação ao mesmo período de 2020. Em 2020, durante a data, apenas 15% dos centros comerciais estavam abertos. Por isso, em comparação a 2019, a projeção é de uma queda de 19%, com base na expectativa atual. Os números são de uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).



A instituição projeta que o Dia das Mães, segunda maior data do varejo, injete R$ 2,7 bilhões na economia. Para 79% dos shoppings, a expectativa é de aumento no fluxo de visitantes de 23% na semana da comemoração em comparação com as semanas anteriores.



As categorias de produtos mais procuradas para a comemoração devem ser perfumaria e cosméticos, seguida de vestuário e calçados, com 81%, 79% e 66%, respectivamente, ainda de acordo com a pesquisa da associação. O tíquete médio deve ser de R$ 200,00, alta de 5,8% em relação a mesma data de 2020.



A Abrasce destaca que os shoppings do País iniciaram suas reaberturas nas últimas semanas, sendo que aproximadamente 90% dos empreendimentos estão abertos desde a semana de 19 a 25 de abril. "Estamos em contato com prefeitos e governadores para que os shoppings voltem a funcionar sem restrições, já que operam com rígidos protocolos sanitários e geram 3 milhões de empregos direta e indiretamente", afirma Glauco Humai, presidente da Abrasce.



Ainda assim, a associação considera que os canais de vendas que ganharam força desde o início da pandemia devem permanecer como alternativa no Dia das Mães. Dos 601 shopping centers no País, 91% pretendem disponibilizar delivery a seus clientes e 77% drive-thru. Além disso, para incentivar a utilização dos multicanais de vendas, 63% dos estabelecimentos realizarão promoções, muitas delas no ambiente online, para evitar aglomerações.