Retomada aérea: operações da Azul em Belo Horizonte aumentam 15% em maio

Expectativa da Azul é chegar a 51 operações diárias em dia-pico no Aeroporto Internacional de BH, em Confins (foto: Matheus Adler/EM/D.A Press) COVID-19. Para o mês de maio, a Azul aumentará em 15%, comparado com abril, as operações no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Grande BH. A expectativa da empresa é chegar a 51 operações diárias em dia-pico no terminal. O setor aéreo, aos poucos, vai ganhando fôlego em meio à pandemia da.









A aposta da Azul está no avanço da vacinação em todo o Brasil. Com o aumento de pessoas imunizadas contra a COVID-19, a empresa mantém o otimismo para a retomada do setor aéreo no país, frequência que está distante dos níveis pré-pandemia.





“Enxergamos boas perspectivas para o segundo semestre e o avanço da vacinação no Brasil, imunizando os grupos prioritários, nos traz esperança. Pensando nisso, neste mês de maio, estamos aumentando a oferta de assentos em diversas rotas, já visando uma retomada gradual das viagens corporativas e a lazer ao longo dos próximos meses”, afirma Abhi Shah, vice-presidente de receitas da Azul.





Protocolos de segurança





Além de adotar estratégias para garantir o distanciamento entre passageiros no embarque – como uma tecnologia composta por um conjunto de projetores e monitores que posicionam as pessoas de acordo com as prioridades –, a Azul utiliza um sistema de raio ultravioleta dentro das aeronaves para limpeza.





Descontaminantes bactericidas também são utilizados na higienização. Os produtos são capazes de eliminar vírus e bactérias em 99,99% dos casos.