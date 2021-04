Anac: Azul conquista maior fatia do mercado aéreo nacional em março

Em março deste ano, a Azul foi a empresa com a maior participação no mercado doméstico, com 40,7%, e, entre as companhias com maior porcentagem em participação, a única a apresentar crescimento com alta de 11,2%, de acordo com os recentes dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Na sequência está Gol (32,3%) e Latam (26,4%), que apresentaram retração na demanda na comparação com o mesmo mês de 2020, de 40,8% e 53%, respectivamente.



"Ainda que o alcance da liderança da Azul tenha se dado diante de um mercado ainda extremamente disfuncional, salienta êxito de estratégia de posicionamento da companhia, executado de forma a potencializar o alcance de sua malha e frota atuais", aponta a Ativa Investimentos.



De acordo com a Anac, a pandemia provocada pela covid-19 continua causando impacto significativo no transporte aéreo. No mês passado, houve retração de 32,5% na demanda, medida em passageiros quilômetros pagos (RPK), por voos no mercado doméstico na comparação com o mesmo período de 2020. Na soma dos três primeiros meses de 2021, considerando a mesma comparação, a queda é de 32,4% no indicador.



A oferta de voos no mercado doméstico (calculada em assentos quilômetros ofertados - ASK) também apresentou queda durante o mesmo período comparado, de 27,2% no terceiro mês do ano e de 28,5% no acumulado. Em março de 2021, foram transportados 3,2 milhões passageiros no mercado doméstico e 5 milhões um ano antes, o que representa queda de 37,8% no primeiro trimestre deste ano ante igual período de 2020.



Já a taxa de ocupação de aeronaves no mercado doméstico em março foi de 66,7%, redução de 7,2% referente ao porcentual apurado no mesmo mês de 2020. No primeiro trimestre, a taxa teve média de 76,3%, retração de 5,5% na comparação com igual período do ano anterior.