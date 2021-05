Bolsonaro veta prorrogação de entrega da declaração do IR para julho

Os brasileiros têm até o dia 31 de maio para entregar a declaração do Imposto de Renda (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O presidentedecidiuque prorrogava o prazo final para entrega da declaração doda Pessoa Física (IRPF) para o dia 31 de julho de 2021. Com o veto, está mantida a data decomo prazo limite para prestação de contas com o Fisco. Em nota divulgada nesta quarta-feira, 5, a Secretaria Geral da Presidência da República diz que a proposta de mudança foi "vetada por causar um desequilíbrio do fluxo de recursos".