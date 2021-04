Imposto de renda 2021: saiba como declarar os veículos de forma correta

(foto: Receita Federal/Reprodução)

A declaração correta dosnonão é complicada. Porém, a partir de 2020, a Receita Federal passou a cobrar alguns dados complementares que, se ignorados, podem acabar te levando para a temida malha fina. As dicas são da IOB, empresa de tecnologia que atua nas áreas contábil, fiscal, tributária e trabalhista.Para começar, os veículos devem ser declarados na ficha "", indicando a linha "".Não esqueça de informar também a sua "".Outra informação que passou a ser obrigatória é o códigodo veículo, disponível no próprio documento.No campo “”, é preciso informar a marca, o modelo, o ano de fabricação e a placa do veículo. Além disso, é preciso destacar a data e a forma de aquisição do bem (à vista ou financiado).Quanto aodo veículo, mantenha sempre o preço de aquisição e nunca o valor atualizado de acordo com o mercado.Caso o veículo esteja, declare apenas os gastos anuais. Por exemplo, se o contribuinte tem um carro de R$ 50 mil e o valor pago de um financiamento, até 31/12/2020, foi de R$ 20 mil, ele deve declarar os R$ 20 mil pagos.Para as pessoas com deficiência () que compraram um carro com o desconto, não há diferença na hora de declarar. Entretanto, é necessário apontar no campo "Discriminação" a informação de quais foram as condições de aquisição do veículo com desconto.