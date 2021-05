Alpargatas firma acordo para aquisição da Ioasys

Em mais um avanço rumo à transformação digital, a Alpargatas firmou nesta segunda-feira, 3, um memorando de entendimentos vinculante para aquisição de 100% do capital social da Ioasys. A negociação foi acordada com os sócios da empresa, Gilson Almeida Villela Junior e Walter Galvão Neto.



O valor atribuído ao ativo é de até R$ 200 milhões, com pagamento ao longo de cinco anos, que será pago parte em dinheiro e parte em ações da Alpargatas.



Segundo fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Ioasys continuará operando de forma independente, servindo sua base atual de clientes e prospectando novos. "Para servir a Alpargatas será criada uma equipe dedicada a potencializar o crescimento da marca Havaianas nos pilares de expansão global, aceleração de vendas online e extensão do portfólio de produtos", explica a empresa.