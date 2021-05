Exportação em abril é recorde para todos os meses de série iniciada em 1997

As exportações brasileiras bateram recorde em abril, ancoradas na venda de produtos como soja e minério de ferro, que tiveram aumento de demanda por países em recuperação econômica. No mês passado, a venda de bens para o exterior somou US$ 26,481 bilhões, alta de 50,5% ante abril de 2020.



De acordo com o diretor do subsecretário de Inteligência e Estatística de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Herlon Brandão, trata-se do maior valor para todo os meses da série histórica, que tem início em janeiro de 1997.



Apesar de ter havido alta também nas importações - que chegaram a US$ 16,132 bilhões, um avanço de 46,8% - o saldo comercial brasileiro também bateu recorde em abril para todos os meses do ano, alcançando US$ 10,349 bilhões.



Brandão destacou o aumento de 73,2% nas exportações da indústria extrativa em abril, puxado pela venda de combustíveis e óleos vegetais. Houve aumento ainda de 44% nas vendas de produtos agropecuários e 43,9% da indústria da transformação.