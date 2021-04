BC da Colômbia decide manter juros em 1,75% e alerta para questão fiscal

O Banco Central da Colômbia decidiu nesta sexta-feira manter a taxa básica de juros em 1,75%. Em comunicado, a instituição informa que a decisão foi adotada por seis votos a um.



O BC colombiano diz que sua equipe técnica revisou a expectativa para crescimento da Colômbia em 2021, de 5,2% a 6%, diante do desempenho melhor do que o esperado no primeiro trimestre.



Por outro lado, novos surtos da pandemia da covid-19, com intensidade e duração incertas, "bem como a incerteza na frente fiscal, poderiam alterar esta projeção", nota.



Para o BC, caso não se consiga um ajuste fiscal necessário, isso pode aumentar o custo do financiamento público, o que limitaria o espaço da política monetária para continuar a apoiar a recuperação da economia e do emprego.



O voto dissidente entre os dirigentes foi por um corte de 25 pontos-base na taxa de juros, diz o comunicado.