Montezano, sobre Cedae: mobilizamos um capital que não se via desde a Vale

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, elogiou o leilão da Cedae, afirmando que os investimentos serão responsáveis pela geração de 50 mil empregos e pelo benefício a 12 milhões de pessoas. "Mobilizamos um capital de privatização que não se via desde a privatização da Vale", afirmou.



Segundo Montezano, o certame representa iniciativas para reduzir a desigualdade social no País. "O Rio está enfim recebendo uma oportunidade única de sair do século XIX e passar para o XXI", disse.



O representante também agradeceu os prefeitos do Rio de Janeiro, por aderirem à realização do certame. "Parabéns aos 35 prefeitos que aderiram a esse projeto, desconheço na América Latina obra com tamanho impacto ambiental".



O leilão levantou R$ 22,689 bilhões, com a venda dos blocos 1,2 e 4. O bloco 3 não teve propostas.