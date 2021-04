Leilão da Cedae é um marco na história do Rio, avalia governador

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse nesta sexta-feira, 30, após o leilão de parte dos serviços da Cedae, companhia estadual de água e esgoto, que as concessões vendidas hoje são um marco para a história do estado.



"O leilão da Cedae é a prova de que estamos fazendo o dever de casa", disse o governador, dirigindo-se ao presidente Jair Bolsonaro e o ministro de Economia, Paulo Guedes, entre outras autoridades presentes no certame na B3



Castro destacou que serão criados 26 mil novos empregos e investidos R$ 30 bilhões nos próximos 35 anos, melhorando a qualidade dos serviços para a população. Segundo ele, 12 milhões serão beneficiadas com a privatização dos serviços.



O leilão levantou R$ 22,689 bilhões, com a Aegea como vencedora dos blocos 1 (Zona Sul e mais 18 municípios) e 4 (Centro e Zona Norte mais 8 municípios), por R$ 8,2 bilhões e 7,203 bilhões, respectivamente, enquanto a Iguá Saneamento levou o Bloco 2 (Barra da Tijuca, Jacarepaguá e mais dois municípios), por R$ 7,286 bilhões. O bloco 3 não teve interessados.