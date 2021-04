Infraestrutura assina portaria do Inova BR, programa para modernizar rodovias

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, comunicou que a pasta assinou nesta quinta-feira, 29, a portaria para criação do Inova BR, programa de modernização das rodovias federais. O anúncio foi feito durante participação dele no leilão para a concessão da rodovia BR-153/414/080/TO/GO.



"Esse programa vai trazer muitos investimentos em curto prazo, gerando empregos", disse Tarcísio.



De acordo com o ministro, a iniciativa contará com investimento de R$ 9,7 bilhões e deve criar mais de 94 mil postos de trabalho.



O objetivo do programa é trazer investimentos para entender quais são as demandas dos usuários das rodovias, segundo o ministro.



"Queremos aproximar cada vez mais a temática de sustentabilidade de nossas rodovias", complementou Tarcísio, ao falar sobre as metas do Inova BR.