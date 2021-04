Embraer assina pedido firme de 30 jatos E195-E2 para entrega em 2022

Em seu balanço de primeiro trimestre, a Embraer divulgou a informação que no último dia 23 de abril assinou um pedido firme de 30 jatos do modelo E195-E2, com um cliente não divulgado. As 30 aeronaves serão incluídas na carteira de pedidos ('backlog') do segundo trimestre deste ano e as entregas estão previstas para 2022.



Entre janeiro e março a fabricante despachou cinco aviões do modelo do seu pátio, contra só um no primeiro trimestre do ano passado e seis no quarto trimestre de 2020.



O número ajudou a receita do segmento de Aviação Comercial da Embraer disparar 145% na comparação anual, a R$ 1,512 bilhão. O E195-E2 tem 134 pedidos firmes em carteira.



A empresa também fala que, por conta das atuais condições de mercado para a aviação comercial, postergou em um ano o início de operação do jato E175-E2, que agora ocorrerá em 2024. "A Embraer está dando continuidade ao trabalho de certificação da aeronave, que voou pela primeira vez em dezembro de 2019, porém com seu cronograma revisado."