Petrobras fecha venda da NTS para fundo gerido por Brookfield e Itaúsa

O conselho de administração da Petrobras aprovou nesta quarta-feira a venda da participação remanescente de 10% que a estatal possui na Nova Transportadora do Sudeste (NTS), pelo valor de R$ 1,8 bilhão. O ativo será comprado pela Nova Infraestrutura Gasodutos Participações, fundo gerido pela Brookfield e pela Itaúsa, que já são controladores da NTS.



Com os ajustes com desconto de dividendos, Juros sobre Capital Próprio e restituições, o valor estimado para entrar no caixa da Petrobras é de R$ 1,5 bilhão.



A NTS atua com o transporte de gás natural, com autorização para operar e administrar um sistema de gasodutos de cerca de 2 mil km.