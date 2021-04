Programas emergenciais impulsionaram crédito às empresas não financeiras, diz BC

O Relatório de Estabilidade Financeira (REF) divulgado nesta terça-feira pelo Banco Central destaca que os programas emergenciais lançados pelo governo durante a pandemia de covid-19 impulsionaram o aumento do crédito às empresas não financeiras no País. O documento aponta que, dos 11,9% de crescimento do crédito bancário a empresas no segundo semestre de 2020, cerca de 80% deveram-se aos programas governamentais de incentivo ao crédito.



"O crédito com incentivos foi essencialmente para as micro, pequenas e médias empresas (MPMEs). Assim, esse crescimento de dois dígitos não deve se repetir no primeiro semestre de 2021", acrescenta o BC.



O relatório mostra que o estoque de crédito a grandes empresas ficou estável no segundo semestre de 2020 e lembra que o crescimento anual decorre do volume significativo concedido a um grupo restrito de empresas no início da pandemia, que não se repetiu. "O financiamento das empresas via mercado de capitais desacelerou, com emissões de debêntures concentradas em poucas corporações", completa.



A autoridade monetária repete ainda que a situação das empresas melhorou de forma desigual. O documento destaca que as companhias de capital aberto recuperaram rentabilidade e capacidade de pagamento no segundo semestre de 2020.



"Para o conjunto de todas as empresas, o fluxo de recebimentos também melhorou, mas as restrições sanitárias ainda impactam negativamente setores como "Mídia e Lazer" e "Transportes". A percepção dessa melhora requer cautela, dada a incerteza quanto ao prolongamento e aos desdobramentos da pandemia", reconhece o BC.



Em relação ao crédito para as famílias, o relatório destaca que os financiamentos para pessoas físicas voltaram a crescer no ritmo anterior à pandemia. De acordo com o relatório, as taxas de juros baixas e novos indexadores impulsionaram o crédito imobiliário.



"O aumento ocorreu especialmente com recursos de poupança. Não houve alteração significativa nos padrões de contratação por faixa de loan-to-value (LTV) ou por faixa de prazo da operação", completa o BC.