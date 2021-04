Aneel aprova reajuste médio de 8,99% para consumidores atendidos pela Celpe

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou reajuste de, em média, 8,99% nas tarifas da Celpe, distribuidora que atende 3,8 milhões de consumidores do Estado de Pernambuco. Os novos valores entram em vigor na próxima quinta, 29.



Para os consumidores conectados à alta tensão, como as Indústrias, o efeito médio será de 11,89%. Já para os consumidores de baixa tensão, como os residenciais, o aumento médio será de 8,01%.



O reajuste é resultado da quinta revisão tarifária da companhia, processo realizado pela agência reguladora para manter o equilíbrio econômico-financeiro das distribuidoras. A revisão é realizada periodicamente em intervalos de quatro anos.



A aplicação de algumas medidas aprovadas pela Aneel neste ano, como o abatimento de créditos tributários, reversão de recursos da conta-Covid e adiamento do pagamento de indenizações às transmissoras aliviou o reajuste. A princípio, segundo o diretor-geral da agência, André Pepitone, o porcentual estava na casa dos 19%.



A Agência também definiu novos parâmetros para os indicadores de qualidade no fornecimento de energia que a distribuidora deverá cumprir nos próximos anos.