Preço da comida a quilo pode variar mais de 1000% em Belo Horizonte

Até mesmo o tradicional suco natural de laranja, que acompanha o prato de comida para boa parte dos brasileiros, também teve variação elevada: 125%. Quem costuma almoçar fora ou comprar marmitex nos últimos meses tem sentido no bolso o aumento do valor médio dos alimentos comprados em restaurantes. De acordo com pesquisa realizada pelo site Mercado Mineiro, o valor da comida a quilo em Belo Horizonte pode ter uma variação de até 1.142%.E a variação não se mantêm apenas em relação à comida a quilo. Segundo a pesquisa, realizada em BH entre os dias 22 a 24 de abril, o valor do prato feito apresentou variação de 352%, do marmitex grande de 279% e o marmitex pequeno de 175%.Até mesmo o tradicional suco natural de laranja, que acompanha o prato de comida para boa parte dos brasileiros, também teve variação elevada: 125%.





A pesquisa também fez uma comparação entre os preços médios dos alimentos, comparando os valores de novembro de 2020 com os de abril de 2021. O preço médio do quilo subiu 5,61%. Já o valor médio cobrado pelo marmitex grande teve aumento de 6,49% e do marmitex pequeno uma alta de 5,64% em seu valor médio.

Média de consumo mensal

Em uma média de consumo mensal para uma pessoa que sempre almoça fora e pede um marmitex grande pelo preço médio com um suco ou refrigerante é gasto mensalmente R$ 731.90 ( R$18.83 da refeição + R$5.57 do suco, multiplcados pelos trinta dias do mês).





O valor para quem almoça no restaurante a quilo é ainda mais alto, chegando a R$ 943,26 (R$25.84 por 500g da refeição + R$5.57 da bebida, multiplicados pelos trinta dias do mês) .





A pesquisa completa está no site Mercado Mineiro

