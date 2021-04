Cabify encerrará operações no Brasil em junho

A empresa chegou ao Brasil em maio de 2016 (foto: Cabify/Divulgação)

O aplicativo de transporte Cabify anunciou, nesta sexta-feira (23/04), que vai encerrar suas atividades no Brasil a partir de 14 de junho. A empresa espanhola, que concorria com a Uber e a 99, atuava no país desde 2016 e não conseguiu suportar a crise econômica causada pela pandemia da COVID-19.





Em uma publicação nas redes sociais, a empresa disse que “este será o último mês que nos moveremos pelas cidades do Brasil. A partir do dia 14 de junho deixaremos de transportá-los de Cabify".

Depois de tantos anos nos movendo, no próximo dia 14 de junho deixaremos de operar no Brasil. Obrigado por tudo, e mesmo que não os levamos mais de Cabify, os levaremos para sempre no %uD83D%uDC9C. Nos vemos nos países onde ainda operamos o serviço. pic.twitter.com/tKH6WNALgP %u2014 Cabify Brasil (@cabifybrasil) April 23, 2021



No Brasil, a Cabify atuava em Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Santos e São Paulo, porém, enfrentava dificuldades há bastante tempo. Os usuários e motoristas não “compraram” muito a ideia do app, que tinha baixa adesão, principalmente pelas tarifas altas que eram cobradas.





Além disso, o aplicativo exigia, por parte dos motoristas, veículos mais novos do que as empresas concorrentes.





Em nota, a empresa informou que o mercado brasileiro ainda vive uma intensa crise socioeconômica, que impossibilita a criação de valor e o avanço da operação no território nacional.





A empresa, fundada em 2011, vai continuar operando em cidades de outros países como Espanha, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México, Peru e Uruguai. Ao todo, a empresa tem mais de 33 milhões de usuários registrados no mundo, mais de 400 mil motoristas e 65 mil empresas como clientes.





Diante disso, a Cabify comparou a recuperação da operação no Brasil com a dos outros países em que está instalada.





"Todas as cidades da América Latina e da Espanha onde Cabify está presente mostram bons índices de recuperação em comparação com o nível de atividade anterior à pandemia e, em média, a demanda global de viagens da Cabify se recuperou em 75% até o final de 2020. Além disso, em alguns mercados, 100% da demanda foi reativada durante os primeiros meses de 2021", diz um trecho da nota.





Segundo a empresa, os motoristas e alguns usuários foram comunicados sobre o fim da operação no país. "Deixaremos de operar no Brasil a partir de 14 de junho. É com tristeza que lhe dizemos isto depois de termos percorrido tantos quilômetros juntos. Entretanto, todos os motoristas podem continuar a trabalhar e obter renda até a data de fechamento".





Outros encerramentos

Em janeiro de 2021, a Ford anunciou o fechamento de suas três fábricas em funcionamento no Brasil , encerrando toda a produção no país. As atividades em Camaçari (BA) e Taubaté (SP) foram interrompidas e a fábrica que fica em Horizonte (CE) será desativada ao longo do ano.





Com o encerramento das atividades fabris, a montadora manterá em solo nacional apenas o centro de desenvolvimento de produto, que fica na Bahia, a sede regional, em São Paulo, e o campo de provas de Tatuí (SP).

Em comunicado, a Ford informou que tomou a decisão após anos de perdas significativas no Brasil. A multinacional americana acrescenta que a pandemia agravou o quadro de ociosidade e redução de vendas na indústria.



"A Ford está presente há mais de um século na América do Sul e no Brasil e sabemos que essas são ações muito difíceis, mas necessárias, para a criação de um negócio saudável e sustentável".





Em dezembro do ano passado, a Mercedes-Benz também anunciou o fechamento da fábrica de automóveis , em São Paulo, e o fim da produção no país.





Segundo a Mercedes-Benz, a decisão de parar a produção veio de uma soma de fatores. Mas o principal deles, claro, foi o econômico. A crise pela qual o Brasil passou nos últimos anos se agravou com a pandemia.



"Isso causou uma queda significativa nas vendas de automóveis premium", disse, em comunicado.