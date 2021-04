Leila Loria assume presidência do conselho de administração do IBGC

Leila Abraham Loria é a nova presidente do conselho de administração do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). A executiva, ex-presidente da TVA e ex-diretora-executiva da Telefônica, assumiu na última quinta-feira, 15. Ela passa a ocupar o cargo após a renúncia, por motivos profissionais, de Henrique Luz, que seguirá como membro do conselho até o fim do atual mandato em 2022.



Leila é vice-presidente do conselho de administração do IBGC desde 2019, além de ser co-chair da WomenCorporateDirectors no Brasil (WCD) e integrante de conselhos de administração e consultivos de outras organizações.



"É uma honra assumir a presidência do conselho de administração do IBGC, organização cujo propósito mostra-se cada vez mais relevante, e dar sequência a um mandato com marcos tão importantes, como os 25 anos do instituto e o lançamento da Agenda Positiva de Governança.



Seguiremos trabalhando com foco na disseminação das melhores práticas, reforçando o posicionamento do instituto como think tank no tema, pois acreditamos que as empresas comprometidas em melhorar sua governança corporativa são capazes de gerar valor e produzir transformações positivas de longo prazo na sociedade", afirma Leila.