Guedes projeta ritmo de crescimento forte da economia com vacinação em massa

O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a projetar nesta terça-feira, 20, que a economia brasileira manterá ritmo de crescimento se o País prosseguir na vacinação em massa contra a covid-19.



"Teremos queda da atividade menor e mais breve do que no ano passado com vacinação em massa. Vamos entrar segundo semestre com outra visão das possibilidades do País, com ritmo de crescimento bem mais forte, e com a população com saúde preservada e seu retorno seguro ao trabalho garantido", repetiu.



O ministro reafirmou que o governo aprovou seis importantes reformas em timing adequado, dado pela política. "Na hora em que aumento de preços transitórios ameaça ficar permanente, vem a aprovação do Banco Central independente. Mostramos compromisso com privatizações com aprovação de concessão de Eletrobras e Correios", apontou.



Guedes também citou o sucesso da rodada de concessões de aeroportos neste mês. "Destravamos os investimentos em saneamento e gás natural, e está no pipeline a aprovação de marcos regulatórios para ferrovias. Vamos transformar recuperação baseada em consumo em crescimento sustentável com investimentos", concluiu