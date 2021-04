Procon-SP: informações da LG sobre fim de smartphones são insatisfatórias

A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-SP) considerou insatisfatórias as informações dadas pela LG em razão do encerramento das atividades desenvolvidas pela divisão de smartphones da empresa coreana. Segundo a entidade, a companhia não informou qual o plano de atendimento aos consumidores, incluindo a definição do prazo, entre outros pontos que foram deixados de fora.



"Os esclarecimentos da LG não são satisfatórios e indicam que o consumidor pode acabar prejudicado. O Procon irá notificar a empresa para ajustar sua conduta e apresentar um plano adequado de atendimento que respeite o Código de Defesa do Consumidor", afirma Fernando Capez, diretor executivo do Procon-SP, em nota.



No início de abril, a companhia informou que vai fechar sua unidade de smartphones no mundo inteiro para concentrar esforços em negócios de crescimento mais rápido. Os 430 funcionários das fábricas de telefones celulares da LG no Brasil estão em greve desde o último dia 6 de abril, como protesto.