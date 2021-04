Aperam South America vai investir R$ 243 mi na indústria do aço em Minas

Os investimentos da Aperam vão atualizar as linhas de produção de aço inoxidável e ao segmento de aços elétricos, na unidade de Timóteo, Vale do Aço (foto: Elvira Nascimento/Divulgação)

A Aperam South America vai investir na sua planta industrial brasileira, cerca de R$ 243 milhões durante o ano de 2021. Esse investimento será destinado à atualização das linhas de aço inoxidável e ao segmento de aços elétricos, em três frentes distintas.

Desde 2010, a Aperam segue empenhada em estudos de potenciais mercados e agora, com a perspectiva de crescimento econômico do Brasil, anuncia o incremento em suas operações. Os investimentos serão aplicados na inovação da linha RB3, essencial para a produção de aços inoxidáveis.

“Esse aporte permitirá aumento de capacidade e ganho de eficiência, além de mais qualidade e competitividade à Aperam”, destaca Frederico Ayres Lima, presidente da empresa. Para a RB3, serão destinados R$ 90,6 milhões.

A empresa vai destinar R$ 26 milhões ao C5 - um revestimento fino aplicado sobre o aço elétrico GNO, fundamental para o segmento de veículos elétricos. Isso vai aumentar a capacidade e a confiabilidade na produção de aços inoxidáveis, e qualificar a oferta para mercados estratégicos.

“Apostamos fortemente no potencial desse mercado. Vamos investir em equipamentos para a produção do C5 que permitirá uma atualização tecnológica do produto para todos os nossos clientes de aços elétricos (GNO), além de proporcionar a entrada da Aperam em um nicho estratégico”, disse Ayres.

A Aperam, segundo Ayres, acompanha de perto o mercado de veículos elétricos, que está em franca expansão. “A empresa investe há mais de 10 anos em pesquisa e desenvolvimento de aços elétricos GNO para esse tipo de transporte. Atualmente temos mais de oito aços desenvolvidos para este crescente mercado”, destacou.



Eficiência energética

Os investimentos também vão contemplar a linha de produção do aço HGO, com aporte de R$ 55 milhões, e permitirão a oferta de um aço que amplia de forma significativa a eficiência energética de seus clientes em diversos segmentos de mercado, como por exemplo, o de transformadores de distribuição e de força.



Os atuais programas de eficiência em todo o mundo estão forçando os produtores de aço elétrico GO e GNO a melhorar as respectivas propriedades do componente.

Aço Verde Aperam

A Aperam, todos os anos, investe para manter a produção de aço sustentável, ou Aço Verde Aperam. Em 2021, serão investidos aproximadamente R$ 72 milhões para manter a produção sustentável do carvão vegetal pela Aperam BioEnergia. O insumo é utilizado pela planta industrial, em Timóteo, no processo de fabricação de aço, como substituto natural e renovável de combustíveis fósseis (coque).



Ainda que o cenário seja de incertezas, devido à crise sanitária imposta pela pandemia do novo coronavírus, Ayres ressalta que a Aperam está preparada para lidar com um panorama adverso. “Somos uma usina integrada e temos uma planta flexível entre aços inoxidáveis, elétricos e carbono seguindo a demanda do mercado. Por isso, durante a crise, conseguimos manter um volume mínimo de produção para evitar maiores impactos”, disse.