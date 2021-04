Méliuz lança plataforma de empréstimos totalmente online

A empresa de tecnologia Méliuz está lançando a plataforma de empréstimos Méliuz Empréstimos. A partir de agora, toda a base de usuários do Méliuz poderá simular um empréstimo em dezenas de instituições financeiras, em um só lugar, e escolher entre as opções ofertadas, de acordo com perfil e modalidade adequados às suas necessidades.



Em nota, o CEO e fundador do Méliuz, Israel Salmeno, explica que o lançamento do Méliuz Empréstimos vai ao encontro do propósito de crescimento da marca no Brasil, expandindo sua atuação no mercado financeiro. A companhia, que desde 2019 oferece um cartão de crédito sem anuidade e com cashback, vem ampliando a gama de serviços financeiros disponíveis na plataforma, atraindo cada vez mais usuários em busca de facilidade e eficiência em sua vida financeira.



"O Méliuz Empréstimos é mais uma forma que o Méliuz encontrou para estar presente na rotina das pessoas, a fim de tornar as relações de consumo mais vantajosas para todas as partes. Com uma única simulação, é possível consultar diversas instituições financeiras, analisar as melhores propostas e solicitar empréstimos de maneira simples e sem burocracia", destaca Salmeno.



História



Lançado em 2011, o Méliuz é uma empresa de tecnologia que oferece soluções digitais para conectar marcas e consumidores, por meio de uma plataforma integrada de marketplace e serviços financeiros. Em 2019, a empresa lançou o Cartão Méliuz, um cartão de crédito sem anuidade que devolve até 1,8% do valor das compras pagas com ele.



Em 2020 a plataforma de cashback, que estreou na B3 em novembro de 2020, teve lucro líquido ajustado de R$ 32,055 milhões, alta de 175% sobre os R$ 11,628 milhões vistos um ano antes. O Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) no ano somou R$ 30,3 milhões, alta de 186% ante R$ 10,6 milhões em 2019. Sua oferta de ações movimentou R$ 661,7 milhões.



A base de usuários da startup chegou a 14 milhões de contas ao fim do quarto trimestre do ano passado, representando um crescimento de 55% sobre 2019, quando tinha nove milhões de clientes. Em termos de usuários ativos, o número foi a 5,3 milhões no fim do período, alta de 152% sobre outubro a dezembro de 2019.



O volume de vendas (GMV) originado para os parceiros do marketplace por meio do ecossistema do Méliuz atingiu, ao final do quarto trimestre, um total de R$ 955,5 milhões, representando um crescimento de 57% em relação ao ano anterior. No ano de 2020, o GMV foi de R$ 2,5 bilhões, alta de 51% sobre 2019. As operações do cartão de crédito do Méliuz tiveram um volume transacionado (TPV) de R$ 505,6 mi no quarto trimestre, alta de 608% sobre o ano anterior.