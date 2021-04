Fábrica de latas de alumínio inicia construção de nova unidade em Uberaba

A capacidade de produção da nova empresa de Uberaba será de 2,4 bilhões de latas de alumínio para bebidas por ano (foto: StockSnap/Pixabay)





A Crown Embalagens Metálicas da Amazônia, empresa que fabrica latas de alumínio, assinou, nessa segunda-feira (12/4), durante cerimônia virtual, um protocolo de intenção com a Prefeitura de Uberaba e já iniciou as obras de sua nova unidade na cidade. A empresa, que produz latas de alumínio para cerveja, refrigerante, suco e chá, já iniciou a terraplenagem da área de 360 mil metros quadrados, situada à margem da BR-050.





O investimento previsto é de cerca de R$ 500 milhões e a estimativa é de criação de 800 empregos diretos durante a construção do empreendimento e 140 empregos diretos na operação da fábrica, que deve iniciar suas atividades em abril do ano que vem e terá a capacidade de produção de 2,4 bilhões de latas de alumínio para bebidas por ano





O encontro on-line contou com a participação da prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, dos secretários municipais, do presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Uberaba (Aciu), Anderson Cadima, do presidente da Fiemg - Regional Vale do Rio Grande, José Arlênio Veneziano, do ex-prefeito de Uberaba, Paulo Piau, além da diretoria da Crown Embalagens, representado na pessoa do diretor-geral Wilmar Arinelli Júnior, do gerente de planta, Felipe Corselini e demais membros da diretoria.





“Foram 77 dias desde o primeiro contato da Crown Embalagens, no dia 25 de janeiro, até a data de hoje (segunda, 12/4), com a assinatura do contrato. Essa empresa simboliza o desenvolvimento, geração de emprego e renda num momento difícil que estamos vivendo, enfrentando a pandemia; e darmos uma notícia como essa nos deixa muito feliz”, declarou a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo.





O secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Rui Ramos, lembra que a assinatura do Protocolo de Intenção aconteceu depois da mudança na lei de zoneamento que passou pela Câmara Municipal.





“É a vitória de um trabalho em equipe. Estamos em sintonia e a participação das demais secretarias municipais foi fundamental, além de proporcionar agilidade. Agradeço à Câmara de Uberaba, aos vereadores pelo apoio nas nossas tratativas e espero que a Crown atraia novos investimentos para nossa cidade”, afirmou Ramos.





De acordo com o diretor-geral da Crown Embalagens, Wilmar Arinelli Júnior, Uberaba reúne um conjunto de condições favoráveis para a instalação da nova unidade. “Temos mais 60 dias pela frente para iniciar a construção e nosso prazo é abril de 2022. Temos um ano para fazer essa fábrica produzir uma linha de produção. É apertado, mas temos uma equipe de engenharia forte e nós acreditamos que cumpriremos o prazo e poderemos comemorar a inauguração da fábrica", considerou o diretor da empresa.