Expedição de papelão ondulado cresce 9,6% em março, diz Empapel

Dados divulgados pela Associação Brasileira de Embalagens em Papel (Empapel, antiga Associação Brasileira do Papelão Ondulado - ABPO) mostram que a expedição de caixas, acessórios e chapas de papelão ondulado chegou a 351,119 mil toneladas em março de 2021, alta de 9,6% na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a entidade, este é o maior volume expedido para os meses de março, sendo também a nona vez consecutiva em que o crescimento interanual do volume expedido é recorde.



Com os números desta prévia, o volume de expedição por dia útil foi de 13.004 toneladas em março, um aumento de 5,6% na comparação anual. Este é o maior volume por dia útil da série histórica para os meses de março. Março de 2021 registrou um dia útil a mais na comparação com março de 2020.



Considerando-se dados trimestrais, a prévia da Empapel apurou, no primeiro trimestre de 2021, um volume de expedição do papelão ondulado 9,2% superior ao do primeiro trimestre de 2020.



Considerando-se dados livres de influência sazonal, a prévia de março sinaliza queda de 5,0 pontos do IBPO, de 156,0, em fevereiro, para 151,0 pontos. O volume expedido de papelão ondulado recuou 3,2%, para 338.316 toneladas. A expedição por dia útil nos dados sazonalmente ajustados foi de 12.530 toneladas, 17,5% inferior a fevereiro passado.



O volume expedido de papelão ondulado no primeiro trimestre de 2021 superou em 2,7% os dados do trimestre imediatamente anterior, com ajuste sazonal, nesta prévia de março.