Guedes participa de encontro do G-20 e tem reuniões com Waldery e ministro Ramos

O ministro da Economia, Paulo Guedes, participa nesta manhã da 2ª reunião virtual de ministros de Finanças do G-20. O encontro é fechado à imprensa. Na agenda do dia, Guedes ainda tem reunião com o secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues, pela manhã, e com o novo ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, à tarde. A previsão de participação do ministro na 7ª edição do Brazil Investment Forum (BIF) do Bradesco BBI, que era esperada pelos organizadores do evento, não se confirmou.