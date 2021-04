Rede D'Or anuncia compra do Hospital Biocor

O Hospital Biocor, localizado no Bairro Vila da Serra, em Nova Lima (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





O Biocor é um hospital geral de alta complexidade e referência, localizado no Bairro Vila da Serra, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), e conta com 350 leitos. De acordo com o comunicado, está prevista a construção de uma nova torre de bandeira premium (Star BH), estimada entre 150 e 200 leitos, dentro do complexo hospitalar, aumentando sua capacidade para mais de 500 leitos.





A aquisição está sujeita a verificação de determinadas condições, como aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), confirmação de diligências e celebração de instrumentos definitivos, incluindo Acordo de Acionistas para estabelecer os direitos e obrigações dos acionistas do Biocor, que será o veículo para investimentos das partes em outros negócios na RMBH.





Segundo o diretor financeiro e de relações com investidores da Rede D’Or, Otávio de Garcia Lazcano, a previsão de receita para o Biocor é de R$ 300.000.000,00 nos 12 meses posteriores ao fechamento da operação.





“Temos muita admiração e respeito pelo trabalho da Família Vrandecic e tudo o que realizaram até hoje e estamos muito entusiasmados em poder construir um novo capítulo de ainda mais sucesso para o Hospital Biocor, reforçando a sua já grande reputação na comunidade médica e população mineira. Esta aquisição marca a nossa entrada na terceira maior região metropolitana do país, com potencial para expansão dessa plataforma através de brownfields, greenfields e M&As, reforçando o compromisso da Rede D’Or com a sua estratégia de expansão e visão de longo prazo, com o ingresso em novos e atraentes mercados”, disse Paulo Moll, CEO da Rede D’Or São Luiz.





*Estagiária sob supervisão do editor Álvaro Duarte

anunciou, nesta segunda-feira (5/4), a compra de 51% de participação do capital social dopor R$ 750.000.000,00. Segundo o comunicado da rede de hospitais, deste valor será deduzido oendividamento líquido. O negócio foi realizado por meio da Clínica São Lucas, afiliada da rede.