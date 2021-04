Procon-SP notifica LG sobre encerramento de fabricação de smartphones

O Procon-SP notificou a LG Eletronics do Brasil Ltda para explicar sobre notícias recentes sobre o encerramento das atividades desenvolvidas pela divisão de smartphones. A companhia anunciou nesta segunda-feira, 5, que vai fechar sua produção nos próximos meses, para concentrar esforços em negócios de crescimento mais rápido.



Segundo o Procon, a empresa terá de informar a relação completa de todos os modelos de smartphones disponibilizados no mercado de consumo nos últimos três anos com os correspondentes Manuais de Usuário e a relação de Assistências Técnicas Autorizadas, e comprovar o período estimado de vida útil dos aparelhos.



A LG também terá que apresentar o plano de atendimento aos consumidores de smartphones já comercializados, descrevendo os procedimentos aplicáveis quando estiverem dentro dos prazos de garantias legais e contratuais, além de indicações sobre manutenções, reparos e reposição de peças.



O Procon solicitou ainda esclarecimentos sobre a eventual redução da Rede de Assistência Técnica Autorizada após o encerramento das atividades, além da comprovação de funcionamento de canais de atendimento aos consumidores. Por fim, a LG terá de esclarecer sobre o período de tempo em que a empresa manterá a oferta no mercado de consumo de componentes, peças de reposição e acessórios compatíveis aos smartphones oferecidos nos últimos três anos.



A empresa tem até o dia 9 de abril para responder aos questionamentos.