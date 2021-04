Petrobras conclui venda das usinas eólicas Mangue Seco 3 e 4

A Petrobras, em conjunto com a Wobben Windpower, concluíram a venda de 100% das usinas eólicas Mangue Seco 3 e 4 para a V21 Energia, da gestora Vinci Partners. A estatal tinha 49% de participação nos ativos e recebeu um total de R$ 100,7 milhões pela transação, dos quais R$ 22,5 milhões haviam sido pagos na assinatura do contrato.



As duas usinas fazem parte de um complexo de quatro parques eólicos em Guamaré, no Rio Grande do Norte, com capacidade instalada total de 104 MW.



As duas unidades vendidas têm capacidade de 52 MW.