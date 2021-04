Faturamento das seguradoras cresce 9,7% e atinge R$ 11 bi em janeiro, diz IRB

As seguradoras registraram alta de 9,7% no faturamento em janeiro ante o mesmo período do ano passado, aponta o boletim IRB+Mercado. O mercado segurador totalizou prêmios totais de R$ 11 bilhões no mês, o oitavo consecutivo de alta. Segundo o IRB, o índice de crescimento do faturamento é o maior para um mês de janeiro desde 2018. Os dados apontam que mais de 60% dos grupos seguradores tiveram crescimento.



Com faturamento de R$ 2,5 bilhões, o segmento Corporativo de Danos e Responsabilidades registrou a maior variação positiva do mês (30,8%) e foi o que mais contribuiu para o desempenho do mercado. Houve alta de R$ 594 milhões em relação a janeiro de 2020.



O início do ano também foi favorável para o segmento de Vida, que detém a maior participação do mercado segurador, 35% do faturamento.



A modalidade acumulou R$ 204 milhões, alta de 5,7% diante de janeiro de 2020. Os produtos de Vida Individual e Prestamista Coletivo mantiveram a evolução do último ano, com variações de 29,1% e 7,7%, respectivamente. Os seguros do segmento Rural somaram R$ 444 milhões de faturamento, alta de 22,1%.



Os sinistros recuaram com o impacto positivo sobre a sinistralidade do setor: de 43,5%, em janeiro de 2020, para 41,4%, no primeiro mês de 2021.



O índice que mede a proporção entre as despesas com sinistros ocorridos e o prêmio de seguro alocado no mês de janeiro de 2021 apresentou melhora de 2,1 pontos porcentuais na comparação com igual período no ano anterior.



O boletim mensal considera as operações de seguros a partir dos dados públicos disponibilizados pela Susep no último dia 15 de março.