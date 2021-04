Bolsonaro participará de entrega de casas do programa Casa Verde e Amarela

O presidente da República, Jair Bolsonaro, deve participar nesta segunda-feira, 5, da entrega de chaves de casas próprias, no Distrito Federal, para 435 famílias beneficiárias do programa Casa Verde e Amarela - agenda habitacional do governo após a reformulação do Minha Casa Minha Vida. O compromisso foi divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.



Em plena pandemia da covid-19, a solenidade também deve contar com a presença do titular da pasta, Rogério Marinho, e do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).



Segundo o governo, no total, cerca de 1,7 mil pessoas serão beneficiadas com a conclusão das obras, localizadas em São Sebastião (DF).



Os dois condomínios, Residenciais Crixá IV e V, receberam mais de R$ 53,7 milhões em investimentos federais, informou o MDR.



Os residenciais fazem parte do Conjunto Habitacional Crixá, com sete etapas, que totalizam 1.904 moradias. Dessas, 800 habitações já foram entregues, disse a pasta.



Os apartamentos, de 47,65 m², têm dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O condomínio também conta com centro comunitário, playground, jardins e bicicletário.