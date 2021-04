XP doará mais de R$ 3 milhões para compra de alimentos a famílias vulneráveis

A XP Inc. fará doações de mais de R$ 3 milhões para a compra de alimentos para famílias em situação de extrema vulnerabilidade durante a crise provocada pela pandemia de covid-19. Segundo a companhia, a iniciativa terá impacto em todas as regiões do País.



Estão em parceria com a XP nesta iniciativa entidades como a Gerando Falcões, Gastromotiva, União SP e União Rio, dentre outras. As doações serão transformadas em cestas de alimentos, em caráter emergencial, além da construção imediata de cozinhas solidárias em regiões mais carentes.



"Nenhuma família pode ficar sem ter o que comer em casa. Faço um apelo a todas as pessoas que puderem ajudar que o façam. Estamos passando por um momento muito triste e difícil, e precisamos da mobilização de toda a sociedade agora", disse Guilherme Benchimol, fundador e CEO da XP Inc.