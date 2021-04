Queda na indústria em fevereiro ante janeiro é a mais aguda para mês desde 2016

A queda de 0,7% na produção industrial em fevereiro ante janeiro foi a mais intensa para o mês desde fevereiro de 2016, quando tinha recuado 1,3%. O resultado interrompe uma sequência de nove meses de altas, período em que o setor industrial acumulou um avanço de 41,9%, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



A indústria opera 2,8% acima do nível de fevereiro de 2020, pré-pandemia.



A produção ainda está 13,6% abaixo do patamar recorde alcançado em maio de 2011.



A indústria acumula alta de 1,3% no ano de 2021.



Em 12 meses, a produção acumula queda de 4,2%, de acordo com o IBGE.



Revisões



Nesta quinta-feira, ao anunciar os resultados da produção de fevereiro, o IBGE também anunciou revisões de meses anteriores em alguns dados que compõem a pesquisa. O IBGE revisou o resultado da produção industrial de bens de capital em janeiro de 2021 ante dezembro de 2020, de 4,5% para 4,6%.



Na categoria de bens intermediários, a taxa de janeiro ante dezembro foi revista de -1,3% para -1,0%.



O resultado de bens de consumo duráveis em janeiro ante dezembro foi revisado de -0,7% para -1,0%.



O desempenho dos bens de consumo semiduráveis e não duráveis no período passou de 2,0% para 1,7%.