Monte Verde deve ter prejuízo de R$ 15 milhões durante onda roxa

Com muito movimento antes da pandemia, Monte Verde terá evento especial com dois meses de duração para estimular o turismo e minimizar o prejuízo (foto: Reprodução monteverde.org )

O fechamento do turismo e do comércio de, em razão da adesão à onda roxa, deve causar um prejuízo de aproximadamente R$ 15 milhões ao distrito de Camanducaia, no Sul de Minas. O levantamento, realizado pela Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região (MOVE), prevê o impacto financeiro entre os dias 17 de março e 4 de abril.

Para minimizar as perdas, a agência desenvolve ações para auxiliar os negócios locais, como um evento especial com dois meses de duração para estimular o turismo em Monte Verde.



Com início em 11 de junho e encerramento em 14 de agosto, a programação engloba três atrações: "Amor nas Montanhas", em comemoração ao Dia dos Namorados; "Inverno nas Montanhas", referente ao período de alta temporada; e o "Festival Gastronômico".O projeto, que passa por elaboração final, será realizado com recursos da Lei de Incentivo ao Turismo.

“Todas as nossas ações, desde o início da pandemia, têm sido respaldadas nas orientações das autoridades de saúde, não só para garantir a economia de Monte Verde, mas para mantermos nossos funcionários, moradores e visitantes seguros. Estamos a todo o tempo acompanhando os acontecimentos e pensando em alternativas para mitigar os danos, tanto quanto for possível”, afirma Rebecca Wagner, presidente da MOVE.

Outras ações

A MOVE firmou parcerias para que os 140 associados – entre hotéis e pousadas, bares e restaurantes, agências de passeios e receptivos turísticos, comércio e serviços – tenham acesso a descontos exclusivos e condições especiais de crédito.



Veja algumas delas:

contratação de serviço de sanitização com 50% de desconto para associados;

propostas de créditos e financiamentos com condições exclusivas pelo Sicoob;

valores exclusivos na instalação de equipamento e venda de produtos para higienização e desinfecção de ambientes;

contratos com proposta diferenciada com produtores de bebidas;

valores diferenciados na distribuição de gás e compra de produtos de limpeza.

Além disso, a agência também desenvolve ações para fortalecer o relacionamento com os turistas. O site oficial de Monte Verde está sendo reestruturado para se tornar o principal canal de acesso para quem busca informações do distrito e para dar maior visibilidade aos associados.

“Trabalhamos para atender ao turista em todas as frentes: hospedagem, gastronomia, lazer, compras e, principalmente, informação atualizada e precisa. Somos o principal ponto físico de apoio e informação ao turista. Nossas redes sociais trabalham para levar ao visitante o melhor conteúdo, real e informativo", destacou Rebecca.

