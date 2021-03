Governo oficializa exoneração de secretário de gestão de pessoal da Economia

Edição extra do Diário Oficial da União que circula na noite desta sexta-feira, 26, traz a exoneração, a pedido, de Wagner Lenhart, do cargo de secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. Conforme o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, noticiou no dia 12, Lenhart pediu para deixar o cargo, alegando razões pessoais.



Para o lugar de Lenhart, conforme já tinha sido anunciado, está sendo nomeado o então secretário-adjunto, Leonardo Sultani. A nomeação de Sultani também está publicada na edição extra do Diário Oficial.